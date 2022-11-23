Минобороны РФ назвало фейком «договоренность» с НАТО по безопасности в Черном море

Министерство обороны России не подтвердило информацию о якобы достижении договоренности с НАТО о предотвращении инцидентов в Черном море. В военном ведомстве РФ назвали фейком сообщения западных СМИ о якобы недавнем разговоре на эту тему начальника Генерального штаба Валерия Герасимова с председателем военного комитета североатлантического альянса Робом Бауэром.

Ранее портал Euractiv, ссылаясь на источники в НАТО, утверждал, что якобы Герасимов и Бауэр договорились «соблюдать осторожность» в акватории Чёрного моря, чтобы не допускать конфликтных ситуаций.

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Минобороны РФ в связи с этим заявляет, что никаких регулярных контактов с представителями альянса не было. Там также назвали несуществующей «российско-американскую кризисную комиссию по урегулированию конфликтов» о которой говорилось в публикации.

В начале ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке по транспортировке зерна из черноморских портов Украины после атаки беспилотников в Севастополе. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Москва получила письменные гарантии от Киева о неиспользовании гуманитарного «зернового коридора» в Чёрном море для военной активности.

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ФОТО: РИА Новости / Василий Батанов
ТЕГИ:Черное МореМинобороны РФНАТО
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