Минобороны РФ назвало фейком «договоренность» с НАТО по безопасности в Черном море
Министерство обороны России не подтвердило информацию о якобы достижении договоренности с НАТО о предотвращении инцидентов в Черном море. В военном ведомстве РФ назвали фейком сообщения западных СМИ о якобы недавнем разговоре на эту тему начальника Генерального штаба Валерия Герасимова с председателем военного комитета североатлантического альянса Робом Бауэром.
Ранее портал Euractiv, ссылаясь на источники в НАТО, утверждал, что якобы Герасимов и Бауэр договорились «соблюдать осторожность» в акватории Чёрного моря, чтобы не допускать конфликтных ситуаций.
Минобороны РФ в связи с этим заявляет, что никаких регулярных контактов с представителями альянса не было. Там также назвали несуществующей «российско-американскую кризисную комиссию по урегулированию конфликтов» о которой говорилось в публикации.
В начале ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке по транспортировке зерна из черноморских портов Украины после атаки беспилотников в Севастополе. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Москва получила письменные гарантии от Киева о неиспользовании гуманитарного «зернового коридора» в Чёрном море для военной активности.
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