Минобороны РФ назвало фейком «договоренность» с НАТО по безопасности в Черном море

Министерство обороны России не подтвердило информацию о якобы достижении договоренности с НАТО о предотвращении инцидентов в Черном море. В военном ведомстве РФ назвали фейком сообщения западных СМИ о якобы недавнем разговоре на эту тему начальника Генерального штаба Валерия Герасимова с председателем военного комитета североатлантического альянса Робом Бауэром.

Ранее портал Euractiv, ссылаясь на источники в НАТО, утверждал, что якобы Герасимов и Бауэр договорились «соблюдать осторожность» в акватории Чёрного моря, чтобы не допускать конфликтных ситуаций.