Минобороны опубликовало кадры подрыва американского броневика ВСУ
Военные 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ остановили колонну иностранной боевой техники ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом сообщило Минобороны.
Военное ведомство опубликовало кадры, на которых видно подрыв на мине американского бронеавтомобиля Oshkosh, возглавлявшего группу. Из-за взрыва была нарушен строй, техника противника попала в ловушку, пишет Ura.ru. Многие украинские военные бежали.
Как отметил командир танковой роты, Герой России капитан Руслан Курбанов, оснащенный электрооборудованием машина «убогая».
«При осколочных попаданиях машина диагностику не проходит. Перестает запускаться», — подчеркнул военный.
Курбанов добавил, что российские военные используют трофейную технику для своих нужд или отправляют для изучения.
Подобные Oshkosh бронеавтомобили используются для высадки пехоты. В задней части кузова машина может перевозить минимум шестерых человек. Кроме того, технику применяют для подвоза боеприпасов.
Ранее стало известно, что российские войска уничтожили на донецком направлении два автомобиля противника с боеприпасами, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru