Минобороны опубликовало кадры подрыва американского броневика ВСУ

Военное ведомство опубликовало кадры, на которых видно подрыв на мине американского бронеавтомобиля Oshkosh, возглавлявшего группу. Из-за взрыва была нарушен строй, техника противника попала в ловушку, пишет Ura.ru. Многие украинские военные бежали.

Как отметил командир танковой роты, Герой России капитан Руслан Курбанов, оснащенный электрооборудованием машина «убогая».

«При осколочных попаданиях машина диагностику не проходит. Перестает запускаться», — подчеркнул военный.

Курбанов добавил, что российские военные используют трофейную технику для своих нужд или отправляют для изучения.

Подобные Oshkosh бронеавтомобили используются для высадки пехоты. В задней части кузова машина может перевозить минимум шестерых человек. Кроме того, технику применяют для подвоза боеприпасов.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили на донецком направлении два автомобиля противника с боеприпасами, напоминает «Свободная пресса».

