Минобороны Белоруссии пообещало отрезвить «горячие головы» в Европе
Белоруссия готова отрезвить «горячие головы» в Европе, заявил в интервью телеканалу ОНТ помощник министра обороны республики Леонид Касинский.
Таким образом представитель военного ведомства прокомментировал размещение на территории страны тактического ядерного оружия России.
«Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить», - сказал он.
По словам Касинского, военно-воздушные силы Белоруссии прошли переоборудование для ношения тактического ядерного оружия. Также республика готова к применению комплексов С-400 и «Искандер», подчеркнул представитель МО Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин 26 марта сообщил о договоренности с Белоруссией о размещении на ее территории тактического ядерного оружия. Глава государства уточнил, что строительство хранилища завершится к 1 июня 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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