Минобороны Белоруссии пообещало отрезвить «горячие головы» в Европе

Белоруссия готова отрезвить «горячие головы» в Европе, заявил в интервью телеканалу ОНТ помощник министра обороны республики Леонид Касинский.

«Гриб, уран и сателлиты!»: Патрушев напугал Европу радиоактивным облаком

Таким образом представитель военного ведомства прокомментировал размещение на территории страны тактического ядерного оружия России.

«Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить», - сказал он.

По словам Касинского, военно-воздушные силы Белоруссии прошли переоборудование для ношения тактического ядерного оружия. Также республика готова к применению комплексов С-400 и «Искандер», подчеркнул представитель МО Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин 26 марта сообщил о договоренности с Белоруссией о размещении на ее территории тактического ядерного оружия. Глава государства уточнил, что строительство хранилища завершится к 1 июня 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Ядерное ОружиеРоссияБелоруссия

Горячие новости

Все новости

партнеры