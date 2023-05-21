Минобороны Белоруссии пообещало отрезвить «горячие головы» в Европе

Таким образом представитель военного ведомства прокомментировал размещение на территории страны тактического ядерного оружия России.

«Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить», - сказал он.

По словам Касинского, военно-воздушные силы Белоруссии прошли переоборудование для ношения тактического ядерного оружия. Также республика готова к применению комплексов С-400 и «Искандер», подчеркнул представитель МО Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин 26 марта сообщил о договоренности с Белоруссией о размещении на ее территории тактического ядерного оружия. Глава государства уточнил, что строительство хранилища завершится к 1 июня 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

