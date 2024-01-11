Медведев: в 2023 году в ВС России поступило более 500 тысяч человек
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что за минувший 2023 год в интересах Объединенной группировки российских войск привлекли более 500 тысяч человек.
По его словам, из этих 500 тысяч человек 420 тысяч служат по контракту.
Ранее Медведев заявил, что при недавних ударах ВС РФ по Украине использовались носители с разным наполнением, кроме ядерного. По его словам, это «подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года». Медведев добавил, что при этом использовались «разные носители с разным наполнением. Ну, разве что кроме ядерного пока», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru