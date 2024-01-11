Медведев: в 2023 году в ВС России поступило более 500 тысяч человек

По его словам, из этих 500 тысяч человек 420 тысяч служат по контракту.

Ранее Медведев заявил, что при недавних ударах ВС РФ по Украине использовались носители с разным наполнением, кроме ядерного. По его словам, это «подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года». Медведев добавил, что при этом использовались «разные носители с разным наполнением. Ну, разве что кроме ядерного пока», отмечает «Радиоточка НСН».

