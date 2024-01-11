Медведев: в 2023 году в ВС России поступило более 500 тысяч человек

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что за минувший 2023 год в интересах Объединенной группировки российских войск привлекли более 500 тысяч человек.

Медведев назвал разгром неофашизма главной задачей РФ в 2024 году

По его словам, из этих 500 тысяч человек 420 тысяч служат по контракту.

Ранее Медведев заявил, что при недавних ударах ВС РФ по Украине использовались носители с разным наполнением, кроме ядерного. По его словам, это «подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года». Медведев добавил, что при этом использовались «разные носители с разным наполнением. Ну, разве что кроме ядерного пока», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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