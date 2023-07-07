Медведев призвал создать в России надежную систему противовоздушной обороны

России необходимо создать надежную систему противовоздушной обороны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Санкт-Петербурге, где он провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии на Обуховском заводе концерна «Алмаз-Антей», передает РИА Новости.

«Спусковой крючок»: Война России и НАТО может начаться после саммита в Вильнюсе

Он подчеркнул, это необходимо как в зоне спецоперации, так и в других районах страны.

Зампред Совета безопасности РФ обратил внимание, что ВСУ пользуются различными, новейшими системами поражения западного производства.

По его словам, сейчас следует просчитывать все возможные риски, все угрозы, которые существуют, и определяться, какое вооружение и средства поражения, в каких объемах будут дополнительно востребованы в ближайшей перспективе.

Ранее Дмитрий Медведев пригрозил перманентным конфликтом при стремлении Украины в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: vk.com/znanierussia
ТЕГИ:УкраинаРоссияПВОДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры