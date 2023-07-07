Медведев призвал создать в России надежную систему противовоздушной обороны

Он подчеркнул, это необходимо как в зоне спецоперации, так и в других районах страны.

Зампред Совета безопасности РФ обратил внимание, что ВСУ пользуются различными, новейшими системами поражения западного производства.

По его словам, сейчас следует просчитывать все возможные риски, все угрозы, которые существуют, и определяться, какое вооружение и средства поражения, в каких объемах будут дополнительно востребованы в ближайшей перспективе.

Ранее Дмитрий Медведев пригрозил перманентным конфликтом при стремлении Украины в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

