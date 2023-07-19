Mash: в украинских портах остаются порядка десяти иностранных грузовых кораблей

Как отмечается, в их распоряжение есть время только до полуночи, если они останутся в украинских территориальных водах, то Россия может посчитать их вовлеченными в вооруженный конфликт на стороне Киева.

Ранее Минобороны РФ объявило некоторые районы Черного моря опасными для судоходства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

