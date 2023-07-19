Mash: в украинских портах остаются порядка десяти иностранных грузовых кораблей

В украинских портах ещё остаются порядка десяти иностранных судов, сообщает Mash.

В основном грузовые корабли прибыли в порты Одессы и Николаева из стран Азии, Африки и Латинской Америки.

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Как отмечается, в их распоряжение есть время только до полуночи, если они останутся в украинских территориальных водах, то Россия может посчитать их вовлеченными в вооруженный конфликт на стороне Киева.

Ранее Минобороны РФ объявило некоторые районы Черного моря опасными для судоходства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: marinetraffic.com
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