Марочко заявил об активизации СБУ на купянском направлении

«Усилены мероприятия по проверке документов у гражданских лиц, ужесточены карательные меры в отношении частных предприятий, которые отказываются вывозить оборудование и продукцию», — цитирует офицера РИА Новости.

По словам Марочко, местные жители отмечают прибытие большого количества групп людей в гражданской одежде, которые явно ведут разведывательную деятельность, отмечает «Свободная пресса».

Накануне офицер сообщил, что армия России успешно продвигается на купянском направлении, бойцы деоккупировали ряд населенных пунктов и заняли более выгодные позиции в районе Синьковки, Ольшан и Новоселовского, пишет Ura.ru.

