Марочко заявил об активизации СБУ на купянском направлении
Служба безопасности Украины (СБУ) на фоне продвижения российских сил усилила работу в городе Купянске Харьковской области и его окрестностях. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Усилены мероприятия по проверке документов у гражданских лиц, ужесточены карательные меры в отношении частных предприятий, которые отказываются вывозить оборудование и продукцию», — цитирует офицера РИА Новости.
По словам Марочко, местные жители отмечают прибытие большого количества групп людей в гражданской одежде, которые явно ведут разведывательную деятельность, отмечает «Свободная пресса».
Накануне офицер сообщил, что армия России успешно продвигается на купянском направлении, бойцы деоккупировали ряд населенных пунктов и заняли более выгодные позиции в районе Синьковки, Ольшан и Новоселовского, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru