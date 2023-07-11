Марочко заявил о росте числа женщин в рядах ВСУ

Число женщин-военнослужащих растет в рядах украинской армии в зоне ответственности Южного военного округа. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«Исходя из аналитики данных разведорганов, за истекший месяц в нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола», — цитирует эксперта РИА Новости.

Марочко указал, что сейчас в рядах ВСУ служат около 30% женщин. Среди них есть как офицеры, так и рядовой состав.

Ранее в Минобороны России заявили, что с начала специальной военной операции в ряды ВСУ были завербованы более 10 тысяч иностранных бойцов, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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