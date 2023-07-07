Марочко заявил о потерях ВСУ в ДНР из-за действий командования
Потери ВСУ на участке Соледар-Артемовск выросли из-за действий украинского командования. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам офицера, число безвозвратных и санитарных потерь противника увеличилось из-за поступающих от командиров боевых задач.
«Практически во всех боевых распоряжениях при постановке задач, расчет сил и средств не соответствует оперативной обстановке», — цитирует Марочко РИА Новости.
Как отметил эксперт, офицеры ВСУ умышленно занижают роль инженерных и фортификационных заграждений российских войск. В результате необъективной оценки и умышленного пренебрежения данными армия Украины теряет живую силу и технику.
Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса». Таким образом ВСУ «расчищают путь» для иностранной тяжелой техники, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru