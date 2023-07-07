По словам офицера, число безвозвратных и санитарных потерь противника увеличилось из-за поступающих от командиров боевых задач.

«Практически во всех боевых распоряжениях при постановке задач, расчет сил и средств не соответствует оперативной обстановке», — цитирует Марочко РИА Новости.

Как отметил эксперт, офицеры ВСУ умышленно занижают роль инженерных и фортификационных заграждений российских войск. В результате необъективной оценки и умышленного пренебрежения данными армия Украины теряет живую силу и технику.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса». Таким образом ВСУ «расчищают путь» для иностранной тяжелой техники, пишет RT.

