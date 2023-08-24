Марочко заявил о ликвидации трех украинских офицеров под Красным Лиманом
Российские военные поразили штаб ВСУ под Красным Лиманом, ликвидированы три украинских офицера. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
Как отметил эксперт, армия России поразила объект при огневом налете в ходе работы по уничтожению пунктов управления противника, пишет Ura.ru.
«По перехваченным данным, было ликвидировано три офицера, пятеро получили ранения различной степени тяжести», — указал Марочко.
Ранее российские военные ликвидировали пять быстроходных лодок и катеров ВСУ при попытке переброски через Днепр, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru