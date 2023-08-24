Марочко заявил о ликвидации трех украинских офицеров под Красным Лиманом

Росавиация: В числе пассажиров разбившегося в Тверской области самолёта был человек по имени Евгений Пригожин В лагере в Бурятии произошло массовое заболевание детей На японской АЭС «Фукусима-1» начался сброс воды в океан СМИ: Турция, Россия и ООН могут провести встречу для обсуждения зерновой сделки Индийский луноход совершил первую поездку по Луне