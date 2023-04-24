«За ... неделю безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более 4 тыс. человек, из них только 10% официально признаны», — отметил офицер.

По словам Марочко, другие погибшие бойцы ВСУ числятся пропавшими без вести. Подполковник в отставке подчеркнул, что украинские власти скрывают потери в ходе боевых действий, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, офицер указал, что родственники погибших украинских солдат вынуждены обращаться к омбудсменам Донецкой и Луганской народных республик для получения объективной информации, пишет Газета.ру.

