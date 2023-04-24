Марочко заявил, что ВСУ потеряли более 4 тыс. человек за неделю

Украинские войска за минувшую неделю потеряли более 4 тысяч солдат убитыми в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Экс-советник Кучмы сообщил об уничтожении элитных частей ВСУ

«За ... неделю безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более 4 тыс. человек, из них только 10% официально признаны», — отметил офицер.

По словам Марочко, другие погибшие бойцы ВСУ числятся пропавшими без вести. Подполковник в отставке подчеркнул, что украинские власти скрывают потери в ходе боевых действий, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, офицер указал, что родственники погибших украинских солдат вынуждены обращаться к омбудсменам Донецкой и Луганской народных республик для получения объективной информации, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
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