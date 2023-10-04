Марочко: ВСУ пытаются создать сплошную линию обороны вокруг Купянска
Украинские войска пытаются создать сплошную защитную линию вокруг Купянска. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам офицера, ВСУ возводят новые фортификационные сооружения и совершенствуют существующие в районах Синьковки, Петропавловки и Подолов.
«Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска», — цитирует Марочко РИА Новости.
По мнению эксперта, противник планомерно переходит к оборонительной тактике и позиционному ведению боевых действий на этом участке.
Ранее Марочко сообщил, что в район Белогоровки направили инспекторов патрульно-постовой службы Харькова, которых использовали в боях как штурмовиков, напоминает Ura.ru. При этом полицейским не выдали необходимой экипировки, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- FT: Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в ЕС
- Победители «Молодых Ветров» 4 октября выступят в Красноярске
- В Новосибирске перестали работать паркоматы из-за санкций Евросоюза
- Роспотребнадзор: В Красноярске впервые выявлен новый штамм COVID «эрис»
- Объем наличных денег в обращении у россиян снизился впервые за 1,5 года
- В Госдуме предложили выплачивать 10 тысяч рублей вступившим в брак до 35 лет
- Марочко: ВСУ пытаются создать сплошную линию обороны вокруг Купянска
- Онколог рассказал, почему стоит отказаться от растворимого кофе
- ПВО сбила 31 дрон над Белгородской, Брянской и Курской областями
- Минобороны: ВКС пресекли попытку проникновения украинского десанта в Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru