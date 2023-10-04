Марочко: ВСУ пытаются создать сплошную линию обороны вокруг Купянска

Украинские войска пытаются создать сплошную защитную линию вокруг Купянска. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко: Российские войска выжгли опорник ВСУ под Купянском

По словам офицера, ВСУ возводят новые фортификационные сооружения и совершенствуют существующие в районах Синьковки, Петропавловки и Подолов.

«Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска», — цитирует Марочко РИА Новости.

По мнению эксперта, противник планомерно переходит к оборонительной тактике и позиционному ведению боевых действий на этом участке.

Ранее Марочко сообщил, что в район Белогоровки направили инспекторов патрульно-постовой службы Харькова, которых использовали в боях как штурмовиков, напоминает Ura.ru. При этом полицейским не выдали необходимой экипировки, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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