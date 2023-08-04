Марочко: ВСУ перебросили западные средства РЭБ в Харьков
Украинские военные перебрасывают иностранные средства обнаружения целей и комплексы разведки в Харьков. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
«В ... Харьков отмечено прибытие партии средств обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы западного производства», — отметил офицер.
По словам Марочко, в зоне проведения специальной военной операции уже выявлялся один из используемых Киевом комплексов — наземная система радиоразведки из США TSQ-114 Trailblazer.
Ранее Андрей Марочко сообщил, что ВСУ начали использовать больше беспилотников кустарного производства на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, пишет Ura.ru.
Накануне подполковник ЛНР в отставке сообщил, что ВСУ минируют пути отхода своих военных на краснолиманском направлении, напоминает RT.
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