Марочко: ВСУ перебросили западные средства РЭБ в Харьков

«В ... Харьков отмечено прибытие партии средств обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы западного производства», — отметил офицер.

По словам Марочко, в зоне проведения специальной военной операции уже выявлялся один из используемых Киевом комплексов — наземная система радиоразведки из США TSQ-114 Trailblazer.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что ВСУ начали использовать больше беспилотников кустарного производства на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, пишет Ura.ru.

Накануне подполковник ЛНР в отставке сообщил, что ВСУ минируют пути отхода своих военных на краснолиманском направлении, напоминает RT.

