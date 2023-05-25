Марочко: ВСУ оставили позиции северо-западнее Артемовска

Как отметил офицер, в ходе активных действий российских подразделений ВСУ понесли критические потери.

«Противник ... понес критические потери в личном составе и вооружении на нескольких опорных пунктах. В связи с этим ... был вынужден покинуть свои позиции», — цитирует Марочко РИА Новости.

Ранее стало известно, что ВСУ перебрасывают грузинских бойцов в направлении Артемовска и размещают личный состав и технику в окрестностях Константиновки, пишет РИА ФАН.

Артемовск был полностью взят под контроль российскими силами 20 мая, бои за населенный пункт продолжались с августа прошлого года, напоминает Ura.ru.

