Марочко: ВСУ оставили несколько передовых позиций у Соледара

«Из-за постоянного давления на украинские позиции в районе населенного пункта Соледар украинские боевики были вынуждены оставить ряд передовых рубежей обороны», — цитирует эксперта РИА Новости.

Противник отошел на ранее подготовленные второстепенные позиции к западу от населенного пункта. На некоторых участках расстояние между позициями ВСУ и армии России увеличилось более чем на километр.

Ранее Марочко заявил о стягивании украинскими войсками дополнительных сил на Краснолиманское направление, напоминает телеканал «360». Так, колонны с бронетехникой и личным составом прибыли в район Серебрянского лесничества и Белогоровки, пишет «Свободная пресса».

