Марочко: ВСУ оставили несколько передовых позиций у Соледара
Украинские военные оставили некоторые позиции в районе Соледара в Донбассе. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Из-за постоянного давления на украинские позиции в районе населенного пункта Соледар украинские боевики были вынуждены оставить ряд передовых рубежей обороны», — цитирует эксперта РИА Новости.
Противник отошел на ранее подготовленные второстепенные позиции к западу от населенного пункта. На некоторых участках расстояние между позициями ВСУ и армии России увеличилось более чем на километр.
Ранее Марочко заявил о стягивании украинскими войсками дополнительных сил на Краснолиманское направление, напоминает телеканал «360». Так, колонны с бронетехникой и личным составом прибыли в район Серебрянского лесничества и Белогоровки, пишет «Свободная пресса».
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