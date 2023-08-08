Марочко: ВСУ используют зажигательные боеприпасы на краснолиманском направлении
Украинские войска применяют зажигательные боеприпасы на краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
«На краснолиманском направлении противник при помощи зажигательных боеприпасов пытается вынудить наших военнослужащих покинуть позиции», — отметил офицер.
В районе лесов ВСУ начали вести огонь такими снарядами по российским укрепрайонам. Марочко предположил, что противник намеревается поджечь сухостой, чтобы в дальнейшем огонь перекинулся на позиции РФ. По словам эксперта, у ВСУ получается поджечь сухую древесину.
«Однако резкая смена направления порывистого ветра не позволяют боевикам осуществить задуманное», — указал Марочко.
Ранее подполковник ЛНР в отставке сообщил, что ВСУ активно применяют самодельные беспилотники на границах республики, напоминает RT.
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