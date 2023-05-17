Марочко: ВСУ используют тактику кочующих минометов на Краснолиманском направлении

Украинская армия использует тактику «кочующих минометов» на краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«Вооруженные формирования Украины активно применяют тактику кочующих огневых средств на базе пикапов», — отметил офицер в беседе с РИА Новости.

ВСУ предпринимают такие действия в районах Макеевки и Невского. На базе украинских пикапов установлены минометы, крупнокалиберные пулеметы, реактивные системы залпового огня калибром 80 миллиметров. Кроме того, противник использует противотанковые управляемые ракеты и гранатометы.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ продолжают стягивать силы в район Артемовска, напоминает телеканал 360. Как отметил офицер, сюда перебрасывают большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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