Марочко: ВСУ используют тактику кочующих минометов на Краснолиманском направлении
Украинская армия использует тактику «кочующих минометов» на краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Вооруженные формирования Украины активно применяют тактику кочующих огневых средств на базе пикапов», — отметил офицер в беседе с РИА Новости.
ВСУ предпринимают такие действия в районах Макеевки и Невского. На базе украинских пикапов установлены минометы, крупнокалиберные пулеметы, реактивные системы залпового огня калибром 80 миллиметров. Кроме того, противник использует противотанковые управляемые ракеты и гранатометы.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ продолжают стягивать силы в район Артемовска, напоминает телеканал 360. Как отметил офицер, сюда перебрасывают большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru