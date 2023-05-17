Марочко: ВСУ используют тактику кочующих минометов на Краснолиманском направлении

«Вооруженные формирования Украины активно применяют тактику кочующих огневых средств на базе пикапов», — отметил офицер в беседе с РИА Новости.

ВСУ предпринимают такие действия в районах Макеевки и Невского. На базе украинских пикапов установлены минометы, крупнокалиберные пулеметы, реактивные системы залпового огня калибром 80 миллиметров. Кроме того, противник использует противотанковые управляемые ракеты и гранатометы.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ продолжают стягивать силы в район Артемовска, напоминает телеканал 360. Как отметил офицер, сюда перебрасывают большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом, пишет Ura.ru.

