Марочко: ВСУ эвакуировали раненую «важную персону» на краснолиманском направлении

Украинские военные с помощью санитарной авиации эвакуировали раненую «важную персону» на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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Как уточнил эксперт, инцидент произошел на участке Сватово-Кременная.

«Украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации», — цитирует Марочко РИА Новости.

По словам офицера, раненым мог быть офицер высшего командного звена украинской армии или высокопоставленный куратор, пишет RT.

Ранее Марочко сообщил, что артиллеристы ВСУ с модернизированными реактивными установками «Град» прибыли на Донецкое направление, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР

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