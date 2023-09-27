Марочко: ВСУ эвакуировали раненую «важную персону» на краснолиманском направлении
Украинские военные с помощью санитарной авиации эвакуировали раненую «важную персону» на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как уточнил эксперт, инцидент произошел на участке Сватово-Кременная.
«Украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации», — цитирует Марочко РИА Новости.
По словам офицера, раненым мог быть офицер высшего командного звена украинской армии или высокопоставленный куратор, пишет RT.
Ранее Марочко сообщил, что артиллеристы ВСУ с модернизированными реактивными установками «Град» прибыли на Донецкое направление, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru