Марочко: ВСУ активно используют беспилотники на Краснолиманском направлении

Украинские военные начали более интенсивно использовать беспилотники на Краснолиманском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

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По словам офицера, применение таких аппаратов увеличилось на участке Кременная - Сватово.

«Чаще всего используются разведывательные дроны, но также используются ударные и дроны-"камикадзе"», — указал Марочко.

Ранее эксперт сообщил, что ВСУ начали использовать на Краснолиманском направлении практику «кочующих минометов», напоминает «Свободная пресса». Кроме того, по словам эксперта, противник продолжает накапливать силы в районе Артемовска, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиЛНРВСУ

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