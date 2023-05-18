Марочко: ВСУ активно используют беспилотники на Краснолиманском направлении
Украинские военные начали более интенсивно использовать беспилотники на Краснолиманском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
По словам офицера, применение таких аппаратов увеличилось на участке Кременная - Сватово.
«Чаще всего используются разведывательные дроны, но также используются ударные и дроны-"камикадзе"», — указал Марочко.
Ранее эксперт сообщил, что ВСУ начали использовать на Краснолиманском направлении практику «кочующих минометов», напоминает «Свободная пресса». Кроме того, по словам эксперта, противник продолжает накапливать силы в районе Артемовска, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru