Марочко сообщил о срыве ротации ВСУ под Купянском
Российские военные сорвали ротацию украинских сил в районе населенного пункта Петропавловка под Купянском. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
Как отметил офицер, ВСУ попытались провести ротационные мероприятия на одной из передовых позиций.
«Бронетранспортер с личным составом своевременно был обнаружен, и при помощи противотанкового комплекса по нему было нанесено успешное огневое поражение», — рассказал Марочко.
В результате БТР с экипажем был уничтожен. По предварительным данным, противник потерял около десяти бойцов, пишет RT.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что среди стоящих в районе Купянска подразделений ВСУ зафиксированы случаи «самострелов» и другого причинения вреда здоровью. Таким образом военные пытаются добиться отправки в госпитали в тыловых районах, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru