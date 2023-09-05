Марочко сообщил о срыве ротации ВСУ под Купянском

Как отметил офицер, ВСУ попытались провести ротационные мероприятия на одной из передовых позиций.

«Бронетранспортер с личным составом своевременно был обнаружен, и при помощи противотанкового комплекса по нему было нанесено успешное огневое поражение», — рассказал Марочко.

В результате БТР с экипажем был уничтожен. По предварительным данным, противник потерял около десяти бойцов, пишет RT.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что среди стоящих в районе Купянска подразделений ВСУ зафиксированы случаи «самострелов» и другого причинения вреда здоровью. Таким образом военные пытаются добиться отправки в госпитали в тыловых районах, отмечает телеканал «360».

