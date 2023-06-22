Марочко сообщил о продвижении ВС России на Купянском направлении
Российские военные продвинулись на купянском направлении и смогли оттеснить украинские силы на севере Луганской народной республики. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.
«Продвижение наших войск на одном из участков составило порядка одного километра», — цитирует офицера РИА Новости.
В результате успешных освободительных действий армия России заняла более выгодные рубежи и позиции.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ потеряли несколько ключевых позиций на купянском направлении, напоминает Ura.ru. По словам эксперта, противник пытается сдержать наступление сил РФ, однако за последнее время не реализовал наступательные действия, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru