Марочко сообщил о переброске гаубичной батареи ВСУ на Купянское направление
Украинская гаубичная батарея с орудиями образца СССР прибыла на Купянское направление. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Песчаное выявлено прибытие шести орудий гаубиц Д-20», — цитирует эксперта РИА Новости.
Как отметил офицер, вооружение калибра 152 миллиметра доставили на указанный участок с боекомплектом, пишет «Свободная пресса».
Вероятно, орудия были отремонтированы или сняты с консервации: гаубицы имеют следы покраски и оснащены новыми колесными шасси, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru