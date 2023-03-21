Марочко сообщил о переброске гаубичной батареи ВСУ на Купянское направление

Украинская гаубичная батарея с орудиями образца СССР прибыла на Купянское направление. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«В районе населенного пункта Песчаное выявлено прибытие шести орудий гаубиц Д-20», — цитирует эксперта РИА Новости.

Как отметил офицер, вооружение калибра 152 миллиметра доставили на указанный участок с боекомплектом, пишет «Свободная пресса».

Вероятно, орудия были отремонтированы или сняты с консервации: гаубицы имеют следы покраски и оснащены новыми колесными шасси, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
ТЕГИ:ВооружениеЛНРВСУ

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