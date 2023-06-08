Марочко сообщил о ликвидации офицеров ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские артиллеристы уничтожили украинский командно-наблюдательный пункт на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

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«В результате удара ... уничтожен офицерский состав вооруженных формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка», — рассказал эксперт.

По неподтвержденным данным, на объекте также находились иностранные военные НАТО, пишет RT.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают силы в район Стельмаховки в ЛНР, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР

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