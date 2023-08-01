Марочко рассказал о захвате большого количества оружия НАТО в ЛНР

Российские военные обнаружили большое количество вооружения образца НАТО и боеприпасов к нему во время продвижения на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«Все, что досталось нашим военнослужащим в качестве трофеев, тщательно проверяется, изучается, документируется и отправляется на склады», — цитирует Марочко РИА Новости.

Дальнейшую судьбу оружия решает комиссия по вооружению и военной технике.

Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы группировки войск «Запад» наступают на купянском направлении в районе Куземовки, напоминает RT. Российские военные заняли более выгодные позиции, отразили атаку ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике противника.

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ФОТО: РИА Новости
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