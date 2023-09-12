Марочко рассказал о росте напряжения между боевиками «Азова» и военными ВСУ
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о растущем напряжении между радикалами запрещенной в РФ террористической организации «Азов» и другими военнослужащими ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил офицер, при неудачном штурме в районе Червоной Дибровы боевики «Азова» понесли большие потери, так как 67-я механизированная бригада не обеспечила им необходимое прикрытие. После радикалы прибыли в полевой штаб, чтобы выяснить отношения.
«Как оказалось, те, с кем обсуждалась наступательная операция, по ротации выведены, а вновь прибывшие не знали о действиях националистов», — рассказал Марочко.
После перепалки боевики пообещали наказать виновных, если подобная ситуация повторится, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru