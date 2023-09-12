Марочко рассказал о росте напряжения между боевиками «Азова» и военными ВСУ

Как отметил офицер, при неудачном штурме в районе Червоной Дибровы боевики «Азова» понесли большие потери, так как 67-я механизированная бригада не обеспечила им необходимое прикрытие. После радикалы прибыли в полевой штаб, чтобы выяснить отношения.

«Как оказалось, те, с кем обсуждалась наступательная операция, по ротации выведены, а вновь прибывшие не знали о действиях националистов», — рассказал Марочко.

После перепалки боевики пообещали наказать виновных, если подобная ситуация повторится, пишет RT.

