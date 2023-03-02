Марочко рассказал о небоевых потерях ВСУ из-за некачественных снарядов
Украинская армия несет небоевые потери из-за полукустарных и дефектных боеприпасов. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как отметил офицер, ВСУ получили боеприпасы к советским артиллерийским системам калибра 120, 122 и 152 мм, произведенные за рубежом в 2022-2023 годах.
«Когда украинские боевики начали использовать эти снаряды, выявился факт некондиции либо несоответствия у многих боеприпасов, также обнаружены следы брака и дефекты», — цитирует Марочко ТАСС.
Перед использованием украинским бойцам приходится перебирать боеприпасы вручную. Это влияет на эффективность и скорострельность артиллерии, пишет Ura.ru. Кроме того, зафиксированы небоевые потери противника из-за разрывов некачественных снарядов в канале ствола.
Ранее Марочко заявил, что украинские военные привлекают к боевым действиям подростков: так, около 30 несовершеннолетних прибыли в район Артемовска для помощи ВСУ на линии соприкосновения, пишет РИА ФАН.
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