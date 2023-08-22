Марочко: Под Купянском ВСУ пытаются ввести в заблуждение российскую разведку

«Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий», — цитирует офицера РИА Новости.

Кроме того, Марочко рассказал, что в районе железнодорожной станции Купянск-узловой противник создает «имитацию бурной деятельности». При этом через населенные пункты на относительном удалении от фронта курсируют одни и те же колонны с бронетехникой и машинами для перевозки личного состава, отмечает «Свободная пресса».

Ранее Андрей Марочко заявил, что около 45% применяемых ВСУ кассетных боеприпасов не разрываются и представляют опасность для будущего территории в зоне боев, пишет Ura.ru.

