Марочко назвал маловероятным контрнаступление ВСУ в ближайшие две недели

«Побывав на донецком направлении, могу сказать, что неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить ... наступательные действия как минимум в течение двух недель», – цитирует офицера РИА Новости.

Также Марочко назвал маловероятным масштабное наступление ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях, пишет RT. По словам эксперта, вести полноценную аэроразведку не позволяет погода, а использовать тяжелую бронетехнику невозможно из-за распутицы. Кроме того, офицер отметил, что ВСУ применяют «большие ресурсы» для предотвращения прорывов российских подразделений.

Между тем начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что силы РФ сорвали контрнаступление трех бригад ВСУ на Торском и Червонодибровском участках, пишет «Свободная пресса».

