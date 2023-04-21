Марочко назвал маловероятным контрнаступление ВСУ в ближайшие две недели

Украинские военные не смогут в ближайшее время осуществить полномасштабные наступательные действия из-за погоды. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Наступление началось? ВСУ ведут разведку боем, Россия наносит контрудары

«Побывав на донецком направлении, могу сказать, что неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить ... наступательные действия как минимум в течение двух недель», – цитирует офицера РИА Новости.

Также Марочко назвал маловероятным масштабное наступление ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях, пишет RT. По словам эксперта, вести полноценную аэроразведку не позволяет погода, а использовать тяжелую бронетехнику невозможно из-за распутицы. Кроме того, офицер отметил, что ВСУ применяют «большие ресурсы» для предотвращения прорывов российских подразделений.

Между тем начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что силы РФ сорвали контрнаступление трех бригад ВСУ на Торском и Червонодибровском участках, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР

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