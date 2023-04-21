Марочко назвал маловероятным контрнаступление ВСУ в ближайшие две недели
Украинские военные не смогут в ближайшее время осуществить полномасштабные наступательные действия из-за погоды. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Побывав на донецком направлении, могу сказать, что неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить ... наступательные действия как минимум в течение двух недель», – цитирует офицера РИА Новости.
Также Марочко назвал маловероятным масштабное наступление ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях, пишет RT. По словам эксперта, вести полноценную аэроразведку не позволяет погода, а использовать тяжелую бронетехнику невозможно из-за распутицы. Кроме того, офицер отметил, что ВСУ применяют «большие ресурсы» для предотвращения прорывов российских подразделений.
Между тем начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что силы РФ сорвали контрнаступление трех бригад ВСУ на Торском и Червонодибровском участках, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru