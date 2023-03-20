Марочко: На купянском направлении ВСУ усиливаются иностранными бойцами

Украинские войска используют на купянском направлении разведгруппы из подготовленных наемников, в том числе иностранных. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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Как сообщил эксперт в беседе с РИА Новости, такие группы прикомандировали к украинским 103-й бригаде теробороны и 14-й отдельной механизированной бригаде.

По словам офицера, соединения используют для прикрытия и сопровождения колонн во время переброски резервов ВСУ.

Ранее Марочко сообщил, что украинская армия наращивает силы на донецком направлении, пишет «Свободная пресса».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:РегионыСпецоперацияВСУ

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