Как отметил офицер, российские войска частично взломали оборону и захватили ряд позиций противника в районах Новоселовского, Синьковки и Петропавловки. На позициях ВСУ было обнаружено множество тел украинских военных, а также работающие на закрытых частотах украинские средства связи.

«Анализ радиоэфира показал, что украинское командование запрещало своим подчиненным покидать позиции и отходить от занимаемых рубежей, невзирая на утрату боеспособности обороняющихся подразделений ВФУ и численного превосходства наших войск», — цитирует Марочко РИА Новости.

Подполковник в отставке подчеркнул, что украинское командование, владея объективными данными, предпочло, чтобы солдаты ВСУ не смогли отойти и сохранить жизни.

Между тем командир отряда «Барс-9» ВС России с позывным «Медведь» заявил о завершении наступательных действий ВСУ на Купянском направлении, отмечает RT. По словам военного, украинское командование готовит Купянск к обороне, пишет «Свободная пресса».

