Марочко: Командование не дает бойцам ВСУ отступать на Купянском направлении
Украинское командование не дает солдатам отступать на купянском участке фронта, несмотря на большие потери. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как отметил офицер, российские войска частично взломали оборону и захватили ряд позиций противника в районах Новоселовского, Синьковки и Петропавловки. На позициях ВСУ было обнаружено множество тел украинских военных, а также работающие на закрытых частотах украинские средства связи.
«Анализ радиоэфира показал, что украинское командование запрещало своим подчиненным покидать позиции и отходить от занимаемых рубежей, невзирая на утрату боеспособности обороняющихся подразделений ВФУ и численного превосходства наших войск», — цитирует Марочко РИА Новости.
Подполковник в отставке подчеркнул, что украинское командование, владея объективными данными, предпочло, чтобы солдаты ВСУ не смогли отойти и сохранить жизни.
Между тем командир отряда «Барс-9» ВС России с позывным «Медведь» заявил о завершении наступательных действий ВСУ на Купянском направлении, отмечает RT. По словам военного, украинское командование готовит Купянск к обороне, пишет «Свободная пресса».
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