Марочко: Киев намерен отправить на фронт сотрудников военкоматов

Офицер разместил снимок приказа, полученного от источников, в своем Telegram-канале. В документе говорится о необходимости проработать формирование групп из военнослужащих территориальных центров комплектования и соцподдержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей. Меры необходимы для «качественного комплектования подразделений, выполняющих задачи в зоне боевых действий».

Численность каждой группы составит до 120 человек. Военных включат в состав сухопутных войск и в дальнейшем направят в подразделения с низким уровнем укомплектованности.

При этом на освободившиеся должности в военкоматах планируют назначать военнослужащих, получивших ранения или увечья и временно освобожденных от службы по состоянию здоровья.

Ранее Марочко заявил, что командование ВСУ распорядилось увеличить количество военных на наблюдательных постах и опорных пунктах в зоне проведения спецоперации. Кроме того, по словам офицера, украинские командиры запретили подчиненным уходить в увольнительные и отпуска, отмечает RT.

Между тем СМИ сообщили, что Польша и страны Прибалтики принудительно возвращают назад украинцев, пытающихся попасть в Россию через территорию этих стран. Затем киевские власти мобилизуют этих граждан для службы в вооруженных силах, пишет Ura.ru.

