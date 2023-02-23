Марочко: Киев намерен отправить на фронт сотрудников военкоматов
Сотрудников военкоматов четырех областей Украины планируют отправить на фронт, следует из приказа главы украинского Минобороны Алексея Резникова. Фото документа опубликовал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Офицер разместил снимок приказа, полученного от источников, в своем Telegram-канале. В документе говорится о необходимости проработать формирование групп из военнослужащих территориальных центров комплектования и соцподдержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей. Меры необходимы для «качественного комплектования подразделений, выполняющих задачи в зоне боевых действий».
Численность каждой группы составит до 120 человек. Военных включат в состав сухопутных войск и в дальнейшем направят в подразделения с низким уровнем укомплектованности.
При этом на освободившиеся должности в военкоматах планируют назначать военнослужащих, получивших ранения или увечья и временно освобожденных от службы по состоянию здоровья.
Ранее Марочко заявил, что командование ВСУ распорядилось увеличить количество военных на наблюдательных постах и опорных пунктах в зоне проведения спецоперации. Кроме того, по словам офицера, украинские командиры запретили подчиненным уходить в увольнительные и отпуска, отмечает RT.
Между тем СМИ сообщили, что Польша и страны Прибалтики принудительно возвращают назад украинцев, пытающихся попасть в Россию через территорию этих стран. Затем киевские власти мобилизуют этих граждан для службы в вооруженных силах, пишет Ura.ru.
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