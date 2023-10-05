Марочко: Боевики «Азова» расстреляли украинских военных под Кременной

Радикалы из запрещенной в РФ террористической организации «Азов» расстреляли троих украинских военнослужащих под Кременной. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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По словам офицера, во время аэроразведки в районе населенного пункта Дроновка был обнаружен пикап с символикой «Азова» и тремя военными в форме ВСУ в кузове. Автомобиль противника остановился у реки Северский Донец, пишет Ura.ru.

«После два боевика вытолкали военнослужащих (ВСУ) из кузова и расстреляли, а их тела сбросили в реку», — цитирует Марочко РИА Новости.

Ранее подполковник в отставке сообщил, что в районах Червоной Дибровы и Белогоровки в ЛНР заметили старший офицерский состав ВСУ, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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