Лукашенко назвал безосновательными слухи о мобилизации в Белоруссии

По его словам, все те, кто распускает подобную информацию, не могут привести ни одного примера, «когда пригласили человека в военкомат, дали ему ружьё и отправили в часть».

«Пусть опустятся на землю и покажут, куда мы направили этих людей. А вы поедете туда и поговорите с ними или побудете на тренировках. Если такие есть», - подчеркнул белорусский лидер.

Он пояснил, что в настоящее время в республике идёт сверка списков, что делается ежегодно.

Ранее Лукашенко заявил, что в связи с обострением ситуации на границах, в Белоруссии вводится режим повышенной террористической опасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».