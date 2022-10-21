Лукашенко назвал безосновательными слухи о мобилизации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что слухи о якобы проводимой в республике скрытой мобилизации являются безосновательными, сообщает РИА Новости.
По его словам, все те, кто распускает подобную информацию, не могут привести ни одного примера, «когда пригласили человека в военкомат, дали ему ружьё и отправили в часть».
«Пусть опустятся на землю и покажут, куда мы направили этих людей. А вы поедете туда и поговорите с ними или побудете на тренировках. Если такие есть», - подчеркнул белорусский лидер.
Он пояснил, что в настоящее время в республике идёт сверка списков, что делается ежегодно.
Ранее Лукашенко заявил, что в связи с обострением ситуации на границах, в Белоруссии вводится режим повышенной террористической опасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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