Лукашенко назвал безосновательными слухи о мобилизации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что слухи о якобы проводимой в республике скрытой мобилизации являются безосновательными, сообщает РИА Новости.

Лукашенко пригласил сотрудников СБУ на личную беседу

По его словам, все те, кто распускает подобную информацию, не могут привести ни одного примера, «когда пригласили человека в военкомат, дали ему ружьё и отправили в часть».

«Пусть опустятся на землю и покажут, куда мы направили этих людей. А вы поедете туда и поговорите с ними или побудете на тренировках. Если такие есть», - подчеркнул белорусский лидер.

Он пояснил, что в настоящее время в республике идёт сверка списков, что делается ежегодно.

Ранее Лукашенко заявил, что в связи с обострением ситуации на границах, в Белоруссии вводится режим повышенной террористической опасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:БелоруссияПризывМобилизацияАлександр Лукашенко
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