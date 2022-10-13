НМ ЛНР: Украинские военные дезертируют с позиций в Артемовске

Украинские военные самовольно оставляют свои позиции в районе населенного пункта Артемовск из-за критических потерь. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

В ДНР сообщили об освобождении Опытного и Иванграда на артемовском направлении

«Основными факторами подобных действий являются низкое морально-психологическое состояние военнослужащих, критические потери, утрата связи с командованием», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики заявили, что на Артемовском направлении союзные войска взяли под контроль населенные пункты Опытное и Иванград, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ЛНРВоеннослужащиеСпецоперацияВСУ
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