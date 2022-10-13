НМ ЛНР: Украинские военные дезертируют с позиций в Артемовске
Украинские военные самовольно оставляют свои позиции в районе населенного пункта Артемовск из-за критических потерь. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Основными факторами подобных действий являются низкое морально-психологическое состояние военнослужащих, критические потери, утрата связи с командованием», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики заявили, что на Артемовском направлении союзные войска взяли под контроль населенные пункты Опытное и Иванград, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- Переговоры Путина и Эрдогана начались в Астане
- Кулеба признался пранкерам, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде
- Лавров: Запад применил дипломатический террор для принятия антироссийской резолюции в ГА ООН
- В МИД не признают итоги расследований ЧП на «Северных потоках» без участия России
- НМ ЛНР: Украинские военные дезертируют с позиций в Артемовске
- В Совбезе Белоруссии пообещали «дать отпор» в случае нарушения госграницы страны
- Amnesty International обвинила Латвию в пытках мигрантов на границе с Белоруссией
- Иран назвал санкции против России «преступлением»
- В Совфеде разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях
- В ДНР заявили о заброшенной в республику группе диверсантов «Азова»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru