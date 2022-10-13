НМ ЛНР: Украинские военные дезертируют с позиций в Артемовске

Число зарегистрированных безработных в Москве сократилось на 11% На станции «Печатники» БКЛ метро завершен монтаж 17 эскалаторов Около 200 пар поженятся на выездных локациях в праздники, приуроченные ко Дню народного единства В столице завершился конкурс красоты для москвичек старше 55 лет Прокуратура начала проверку после обнаружения трех амурских лесных котов в квартире в Москве Облачность с прояснениями без существенных осадков ожидается в Москве