Кремль не комментирует тему воссоздания отдельных погранвойск
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о планах воссоздания пограничных войск как отдельного силового ведомства. Как заявил пресс-секретарь президента, он не знает о принятии каких-либо решений на этот счёт.
Информацию о том, что пограничники вновь получат статус отдельного вида войск днём ранее распространил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв. Он назвал «крайне актуальным» войсковой способ охраны государственной границы, и заявил, что решение уже принято.
В СССР пограничные войска были частью Комитета госбезопасности. В 1993 году появилась отдельная силовая структура – Федеральная пограничная служба, в состав которой передали погранвойска. Президент РФ Владимир Путин своим указом упразднил с 1 июля 2003 Федеральную пограничную службу. Её функции были переданы в ведение Пограничной службы в составе Федеральной службы безопасности.
Ранее Андрей Гурулев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что цели спецоперации на Украине не нужно менять, однако возможен «более сложный конфликт», если их не выполнить до конца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru