Кремль не комментирует тему воссоздания отдельных погранвойск

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о планах воссоздания пограничных войск как отдельного силового ведомства. Как заявил пресс-секретарь президента, он не знает о принятии каких-либо решений на этот счёт.

Информацию о том, что пограничники вновь получат статус отдельного вида войск днём ранее распространил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв. Он назвал «крайне актуальным» войсковой способ охраны государственной границы, и заявил, что решение уже принято.