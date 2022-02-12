Корабли ЧФ РФ вышли в море на учения для отработки обороны Крыма

Корабли Черноморского флота (ЧФ) РФ вышли из Севастополя и Новороссийска на полигоны боевой подготовки, в ходе учений суда отработают задачи обороны побережья Крыма и пунктов базирования флота. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

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Также моряки в ходе маневров отработают оборону объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций, районов морской экономической деятельности от военных угроз условного противника.

«На различных этапах учений корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям», — цитирует ТАСС сообщение ЧФ.

Для выполнения задач в рамках учений задействовано более 30 боевых кораблей из состава Черноморского и других флотов, в том числе фрегаты, сторожевые малые ракетные, малые противолодочные, десантные корабли, ракетные катера.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченияКрымКораблиЧерноморский Флот РФ
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