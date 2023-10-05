Контракты с Минобороны для участия в СВО заключили 335 тыс человек

За год контракты с Министерством обороны для участия в спецоперации на Украине заключили более 335 тысяч человек. Об этом в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября заявил президент России Владимир Путин.

Шойгу проверил подготовку контрактников и добровольцев на полигонах ЮВО

Глава государства уточнил что еще пять тысяч человек подписали краткосрочные контракты.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг сообщил, что в Вооруженные силы страны набрали 38 тысяч добровольцев. Глава ведомства отметил, что в армию идут мотивированные люди.

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский ранее заявил, что новая мобилизация в России не планируется, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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