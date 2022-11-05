Командир «Ахмата» рассказал о стабилизации ситуации в районе Сватово
Ситуация на участке Сватово — Кременная стабилизировалась, заявил заместитель командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса управления Народной милиции Луганской народной республики, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Алаудинова, в зону в районе Сватово, Кременной и Чернопоповки переброшено необходимое количество сил и средств. Также на этом участке ведется детальная работа по выявлению и уничтожению противника.
«Сейчас с территории Чеченской Республики продолжают поступать добровольческие отряды. Мы будем наращивать там свои силы и средства. На данный момент продвижение противника жестко остановлено», — отметил командир «Ахмата».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+6 149 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 259 / сут.
- Командир «Ахмата» рассказал о стабилизации ситуации в районе Сватово
- Блинкен: Россия продолжит поставки нефти несмотря на потолок цен
- СМИ: На Украине 1,3 тысячи терминалов Starlink отключились из-за нехватки финансирования
- Экс-советник главы Пентагона заявил, что Байден может ввести войска на Украину
- The Hill: Планы Украины напасть на Крым обречены на катастрофический провал
- Телеграм: Единство – народу, зерно – Эрдогану
- Экс-дипломат США назвал самую красную линию для Москвы
- Власти Херсона объявили круглосуточный комендантский час
- Китайское Минобороны готовит армию на случай военного конфликта
- Путин: Конфликт на Украине с неонацистами был неизбежен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru