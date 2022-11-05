Командир «Ахмата» рассказал о стабилизации ситуации в районе Сватово

Ситуация на участке Сватово — Кременная стабилизировалась, заявил заместитель командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса управления Народной милиции Луганской народной республики, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Алаудинова, в зону в районе Сватово, Кременной и Чернопоповки переброшено необходимое количество сил и средств. Также на этом участке ведется детальная работа по выявлению и уничтожению противника.

«Сейчас с территории Чеченской Республики продолжают поступать добровольческие отряды. Мы будем наращивать там свои силы и средства. На данный момент продвижение противника жестко остановлено», — отметил командир «Ахмата».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияЛНР
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