Командир «Ахмата» рассказал о стабилизации ситуации в районе Сватово

По словам Алаудинова, в зону в районе Сватово, Кременной и Чернопоповки переброшено необходимое количество сил и средств. Также на этом участке ведется детальная работа по выявлению и уничтожению противника.

«Сейчас с территории Чеченской Республики продолжают поступать добровольческие отряды. Мы будем наращивать там свои силы и средства. На данный момент продвижение противника жестко остановлено», — отметил командир «Ахмата».

