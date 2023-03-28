Кинцевич: НАТО может ввести войска на Украину
Североатлантический альянс направит войска на Украину в случае, если предполагаемое контрнаступление ВСУ захлебнется, заявил экс-сенатор Франц Клинцевич в интервью «360».
По его словам, отпор со стороны российских военных, в информационном поле Запада сформулируют, как очередную агрессию со стороны России.
Клинчевеч подчеркнул, что после этого и начнутся разговоры о необходимости введения военных из стран НАТО на Украину для защиты мирного населения.
Кроме того, Запад может пойти и на развязывание трех дополнительных фронтов - в Приднестровье, Абхазии и Осетии, а также в Белоруссии, добавил экс-сенатор.
Ранее, как сообщала НСН, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН допустил контрнаступление ВСУ с четырех направлений.
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