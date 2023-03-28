Кинцевич: НАТО может ввести войска на Украину

Североатлантический альянс направит войска на Украину в случае, если предполагаемое контрнаступление ВСУ захлебнется, заявил экс-сенатор Франц Клинцевич в интервью «360».

По его словам, отпор со стороны российских военных, в информационном поле Запада сформулируют, как очередную агрессию со стороны России.

Клинчевеч подчеркнул, что после этого и начнутся разговоры о необходимости введения военных из стран НАТО на Украину для защиты мирного населения.