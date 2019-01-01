Киев назвал дату трибунала по делу задержанных моряков

Речь идет об инциденте, который произошел в Керченском проливе. В ноябре прошлого года были задержаны корабли украинских ВМС вместе с их экипажами.

Зеркаль сообщила, что, несмотря на «последовательный отказ России» от участия в слушаниях, они «состоятся, как запланировано». Она уточнила, что трибунал примет решение до конца месяца.

Ранее член комитета по обороне Совета Федерации РФ Франц Клинцевич ранее рассказал НСН, какой прием будет ожидать украинские корабли в Керченском проливе.

