Карту территории Украины оцифровали для тренировки операторов дронов-камикадзе
Карту всей Украины оцифровали для обучения операторов российских барражирующих боеприпасов «Изделие-51» и «Изделие-52» («Ланцет»), используемых в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика беспилотников ZALA Aero.
«С целью обеспечить максимально приближенное к боевым условиям обучение курсантов в нашем учебном центре была оцифрована карта всей территории Украины», — отметили в компании.
Производитель указал, что это позволяет с помощью тренажеров для операторов дронов моделировать миссии на реальной местности в зоне проведения спецоперации на Украине.
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