Карту территории Украины оцифровали для тренировки операторов дронов-камикадзе

Карту всей Украины оцифровали для обучения операторов российских барражирующих боеприпасов «Изделие-51» и «Изделие-52» («Ланцет»), используемых в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика беспилотников ZALA Aero.

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«С целью обеспечить максимально приближенное к боевым условиям обучение курсантов в нашем учебном центре была оцифрована карта всей территории Украины», — отметили в компании.

Производитель указал, что это позволяет с помощью тренажеров для операторов дронов моделировать миссии на реальной местности в зоне проведения спецоперации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаСпецоперация
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