Канада отправила Украине нелетальное вооружение

По данным ведомства, в ночь на 4 февраля «самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения».

Борт доставит на Украину средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование, средства для ведения наблюдения. В Минобороны Канады подчеркнули, что вооружение поможет Киеву «защититься от угроз со стороны России и наращивания ею военного присутствия в пределах и вокруг территории».

