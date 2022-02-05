Канада отправила Украине нелетальное вооружение
Вооруженные силы Канады направили самолет с нелетальным вооружением на Украину. Об этом сообщает канадское Министерство обороны.
По данным ведомства, в ночь на 4 февраля «самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения».
Борт доставит на Украину средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование, средства для ведения наблюдения. В Минобороны Канады подчеркнули, что вооружение поможет Киеву «защититься от угроз со стороны России и наращивания ею военного присутствия в пределах и вокруг территории».
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