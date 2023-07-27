Кадыров заявил, что в зоне спецоперации находятся свыше семи тысяч чеченских бойцов
Более семи тысяч чеченских бойцов находятся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как отметил руководитель республики, с начала СВО из Чечни в зону боевых действий было направлено более 28 тысяч человек, в числе которых более 13 тысяч добровольцев.
«Свыше 7 тысяч бойцов на данный момент находится на передовых позициях», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Кадыров указал, что подразделения бойцов республики задействованы на всей линии фронта. По словам главы Чечни, наиболее сложные участки — Бахмутское и Ореховское направления, где противник регулярно пытается прорвать линию обороны.
Ранее Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru