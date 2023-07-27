Кадыров заявил, что в зоне спецоперации находятся свыше семи тысяч чеченских бойцов

Как отметил руководитель республики, с начала СВО из Чечни в зону боевых действий было направлено более 28 тысяч человек, в числе которых более 13 тысяч добровольцев.

«Свыше 7 тысяч бойцов на данный момент находится на передовых позициях», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров указал, что подразделения бойцов республики задействованы на всей линии фронта. По словам главы Чечни, наиболее сложные участки — Бахмутское и Ореховское направления, где противник регулярно пытается прорвать линию обороны.

Ранее Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО, напоминает RT.

