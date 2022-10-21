Кадыров: ВСУ предприняли попытку прорыва на одном из участков

Украинские войска предприняли неудачную попытку прорвать линию обороны на одном из участков, подконтрольных чеченскому спецназу «Ахмат». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Минобороны: ВСУ пытались пробить оборону в Херсонской области

«Однако ответ наших бойцов не заставил себя долго ждать. Как итог - уничтоженный танк, БМП, а также некоторое количество личного состава. Это всего лишь один из многих участков, где противник раз за разом предпринимает безуспешные попытки прорваться, неся при этом огромные потери как в технике, так и в живой силе», — написал политик в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что «Ахмат» уверенно держит ситуацию под контролем.

Накануне Минобороны сообщило, что украинские войска попытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении. Танковый резерв отразил попытку прорыва противника, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СпецоперацияВСУРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры