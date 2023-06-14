Кадыров попросил украинскую разведку помочь в поиске раненого Делимханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинской разведке с просьбой сообщить, по каким позициям был нанесен удар, чтобы найти зампредседателя правительства Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова.

Ранее сегодня телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил, что Делимханов был ранен в зоне СВО, но он жив. Деталей не приводилось. А до этого украинские Telegram-каналы распространили информацию о гибели парламентария. Якобы кортеж Делимханова попал под обстрел ВСУ в Приморске Запорожской области.

Пресс-служба Госдумы сообщила о ранении депутата Адама Делимханова

По словам Кадырова, Делимханов не выходит на связь.

«Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата», - написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Кадыров также пообещал щедрое вознаграждение за содействие.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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