Кадыров попросил украинскую разведку помочь в поиске раненого Делимханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинской разведке с просьбой сообщить, по каким позициям был нанесен удар, чтобы найти зампредседателя правительства Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова.

Ранее сегодня телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил, что Делимханов был ранен в зоне СВО, но он жив. Деталей не приводилось. А до этого украинские Telegram-каналы распространили информацию о гибели парламентария. Якобы кортеж Делимханова попал под обстрел ВСУ в Приморске Запорожской области.