Кадыров показал отобранные у НАТО боевые трофеи из зоны спецоперации

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал снимок боевых трофеев — иностранного оружия — из зоны специальной военной операции. Политик разместил фото в своем Telegram-канале.

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«Американский [переносной зенитно-ракетный комплекс] "Стингер" и украинская [ПЗРК] "Игла" - вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставил их для нас», — написал Кадыров.

Глава Чечни поблагодарил Североатлантический альянс за оружие, подчеркнув, что его интересно изучать. Политик добавил, что вооружение вернут бойцам НАТО, «правда, не в целости и не в сохранности».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СпецоперацияОружиеНАТОЧечняРамзан Кадыров
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