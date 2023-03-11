Кадыров показал отобранные у НАТО боевые трофеи из зоны спецоперации

«Американский [переносной зенитно-ракетный комплекс] "Стингер" и украинская [ПЗРК] "Игла" - вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставил их для нас», — написал Кадыров.

Глава Чечни поблагодарил Североатлантический альянс за оружие, подчеркнув, что его интересно изучать. Политик добавил, что вооружение вернут бойцам НАТО, «правда, не в целости и не в сохранности».

