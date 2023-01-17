Кадыров назвал экс-главкома Сухопутных войск Болдырева «генералом бла-бла-бла»

Ранее Болдырев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Кадыров и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин — «гражданские люди» и не имеют никаких прав критиковать генерал-полковника Александра Лапина, под руководством которого российская армия оставила несколько важных населенных пунктов на Украине. При этом Кадыров в октябре получил звание генерал-полковника, а Пригожин, по данным СМИ, имеет звание Героя России.

Комментируя высказывания Болдырева, Кадыров отметил, что в 2004 году бывший командующий не справился на Северном Кавказе и был снят с должности после прорыва боевиков Шамиля Басаева в Назрань.

Глава Чечни подчеркнул, что он военный генерал Росгвардии, пехотинец и знает, как проводят специальные и войсковые операции.

«Кто критикует нас, должен посмотреть опыт работы, и стаж работы, и результат работы. После этого будем знать. Меня ... еще не уволили, а его [Болдырева] сразу перевели. Так что кто из нас лучше: генерал-полковник "бла-бла-бла" или генерал-полковник Кадыров?» — заключил лидер республики.

