Известный комбат Ходаковский назвал предстоящую задачу для ВС России

«Нам остро необходимо встретить противника так, чтобы даже его возможный тактический успех обернулся для него полным истощением, что позволит нам перегруппироваться и в перспективе завладеть инициативой», — пояснил российский комбат.



Ходаковский считает, что это - главная задача для вооруженных сил России на Украине. Главную надежду на победу он связывает с пушками и ракетами Вооруженных Сил РФ.

Ранее стало известно, что Украина готовится к новой волне мобилизации. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на эксперта Института изучения войны Джорджа Барроса.





