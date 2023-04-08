Известный комбат Ходаковский назвал предстоящую задачу для ВС России
Вооруженным силам (ВС) России в ближайшее время предстоит выполнить главную задачу в ходе украинского конфликта. Об этом командир легендарного батальона группы «Восток» Александр Ходаковский написал в своем Telegram-канале.
«Нам остро необходимо встретить противника так, чтобы даже его возможный тактический успех обернулся для него полным истощением, что позволит нам перегруппироваться и в перспективе завладеть инициативой», — пояснил российский комбат.
Ходаковский считает, что это - главная задача для вооруженных сил России на Украине. Главную надежду на победу он связывает с пушками и ракетами Вооруженных Сил РФ.
Ранее стало известно, что Украина готовится к новой волне мобилизации. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на эксперта Института изучения войны Джорджа Барроса.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 955 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 956 / сут.
- Кадыров раскрыл выгоду для российских военных от контрнаступления ВСУ
- Известный комбат Ходаковский назвал предстоящую задачу для ВС России
- В Москве прощаются с убитым военкором Владленом Татарским
- Найдены обломки сбитой над Феодосией ракеты
- Аксенов подтвердил инцидент с ракетой над Феодосией
- Военкор рассказал о предотвращении теракта в Запорожской области
- Захарова ответила на призывы офиса Зеленского закрыть российское пространство
- Пригожин сделал заявление в связи с гибелью военкора Татарского
- Собянин: Реабилитация Битцевского леса создала качественную среду для отдыха и досуга людей
- Глава МВФ прогнозирует надвигающийся «бум» из-за уязвимости глобальной экономики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru