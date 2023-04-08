Известный комбат Ходаковский назвал предстоящую задачу для ВС России

Вооруженным силам (ВС) России в ближайшее время предстоит выполнить главную задачу в ходе украинского конфликта. Об этом командир легендарного батальона группы «Восток» Александр Ходаковский написал в своем Telegram-канале.

В Донецке предупредили Киев об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении

«Нам остро необходимо встретить противника так, чтобы даже его возможный тактический успех обернулся для него полным истощением, что позволит нам перегруппироваться и в перспективе завладеть инициативой», — пояснил российский комбат.

Ходаковский считает, что это - главная задача для вооруженных сил России на Украине. Главную надежду на победу он связывает с пушками и ракетами Вооруженных Сил РФ.

Ранее стало известно, что Украина готовится к новой волне мобилизации. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на эксперта Института изучения войны Джорджа Барроса.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВСУУкраинаВооруженные Силы РФСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры