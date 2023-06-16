Источник: ВСУ попали в засаду российских войск под Новобахмутовкой
Украинские военные попали в засаду армии России при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой, в плет взяты 17 бойцов ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых ведомств Донецкой народной республики.
«Под Новобахмутовкой взяты в плен 17 военнослужащих ВСУ, где противник предпринял очередную попытку контрнаступления», — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, российские военные взяли в плен бойцов украинской 28-й отдельной механизированной бригады. Подразделение ВСУ отправили в атаку без должной артиллерийской поддержки, пишет РИА ФАН. В результате погибли десятки украинских военнослужащих.
В мае российские силы захватили в плен более 20 солдат из украинской 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе Белогоровки, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru