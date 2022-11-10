Источник: Скрытность российских систем связи повысят по опыту использования на Украине
Скрытность российских систем связи будет повышена по опыту их применения в ходе спецоперации на Украине. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Как отметил собеседник агентства, НАТО поддерживает украинских военных, предоставляя различные разведывательные средства. Их радиотехнические комплексы могут обнаруживать источники электромагнитного излучения, пишет РИА ФАН.
«В этой связи в настоящее время проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи», — подчеркнул источник.
Собеседник РИА Новости добавил, что во время спецоперации на Украине НАТО фактически раскрыла все свои разведывательные возможности. Российские разработчики учтут это при модернизации и создании новых образцов техники.
Источник уточнил, что скрытность разведки заключается в сложности определения комплекса связи и степени вероятности определения содержимого информации, пишет Ura.ru.
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