Источник: Скрытность российских систем связи повысят по опыту использования на Украине

Скрытность российских систем связи будет повышена по опыту их применения в ходе спецоперации на Украине. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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Как отметил собеседник агентства, НАТО поддерживает украинских военных, предоставляя различные разведывательные средства. Их радиотехнические комплексы могут обнаруживать источники электромагнитного излучения, пишет РИА ФАН.

«В этой связи в настоящее время проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи», — подчеркнул источник.

Собеседник РИА Новости добавил, что во время спецоперации на Украине НАТО фактически раскрыла все свои разведывательные возможности. Российские разработчики учтут это при модернизации и создании новых образцов техники.

Источник уточнил, что скрытность разведки заключается в сложности определения комплекса связи и степени вероятности определения содержимого информации, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперация
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